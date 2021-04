Call Of Duty, Johanna Faries è la nuova direttrice generale del franchise (Di lunedì 26 aprile 2021) La dirigente di Activision Blizzard Johanna Faries è stata nominata nuova direttrice generale del franchise di Call of Duty. Faries sostituisce Byron Beede, ex EVP e direttore generale di Call of Duty. In qualità di GM, sarà responsabile della supervisione della direzione dell'IP multimiliardaria. Faries manterrà anche il suo ruolo di commissario per i campionati di eSport di Activision Blizzard, che includono Overwatch League e Call of Duty League. Prima di entrare in Activision Blizzard, Faries ha lavorato per 12 anni per la NFL. "Da quando sono entrata in Activision Blizzard, ho avuto l'opportunità di impostare una ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021) La dirigente di Activision Blizzardè stata nominatadeldiofsostituisce Byron Beede, ex EVP e direttorediof. In qualità di GM, sarà responsabile della supervisione della direzione dell'IP multimiliardaria.manterrà anche il suo ruolo di commissario per i campionati di eSport di Activision Blizzard, che includono Overwatch League eofLeague. Prima di entrare in Activision Blizzard,ha lavorato per 12 anni per la NFL. "Da quando sono entrata in Activision Blizzard, ho avuto l'opportunità di impostare una ...

