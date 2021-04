Bisca clandestina in un ristorante alle porte di Roma: in 29 per il torneo poker (Di lunedì 26 aprile 2021) Una “Bisca” clandestina all’interno di un ristorante: questo è stato ciò che i Carabinieri della compagnia di Tivoli hanno scoperto proprio durante quest’ultimo weekend. Il ristorante che ha ospitato il torneo di poker clandestino si trova a Guidonia Montecelio, nel versante nord est della Capitale. Leggi anche: Roma, maxi furto alla sala slot con la complicità della dipendente: le immagini che hanno insospettito gli agenti A sentire baccano e notare movimento all’interno del ristorante sono stati gli stessi Carabinieri. Presa la decisione di intervenire, una volta all’interno i militari hanno scoperto un vero e proprio torneo di poker organizzato con 2 tavoli e 29 partecipanti. Il ristorante, chiuso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Una “all’interno di un: questo è stato ciò che i Carabinieri della compagnia di Tivoli hanno scoperto proprio durante quest’ultimo weekend. Ilche ha ospitato ildiclandestino si trova a Guidonia Montecelio, nel versante nord est della Capitale. Leggi anche:, maxi furto alla sala slot con la complicità della dipendente: le immagini che hanno insospettito gli agenti A sentire baccano e notare movimento all’interno delsono stati gli stessi Carabinieri. Presa la decisione di intervenire, una volta all’interno i militari hanno scoperto un vero e propriodiorganizzato con 2 tavoli e 29 partecipanti. Il, chiuso ...

