Bellutti presenta la squadra e la Lugli accusa: 'Non accetto solidarietà da chi fa le regole' (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci va giù pesante Antonella Bellutti presentando la sua candidatura al Salone d'onore del Coni. Non si fa illusioni, c'è chi usa la parola 'miracolo' per descrivere l'ipotesi di una sua vittoria, ma ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci va giù pesante Antonellando la sua candidatura al Salone d'onore del Coni. Non si fa illusioni, c'è chi usa la parola 'miracolo' per descrivere l'ipotesi di una sua vittoria, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Bellutti presenta Bellutti presenta la squadra e la Lugli accusa: 'Non accetto solidarietà da chi fa le regole' Il giudizio della Bellutti sull'attuale stato di cose è categorico: "Il Coni di oggi è un feudo arroccato sulle proprie posizioni, ancora sulle proprie logiche, su poteri di presidenti inamovibili da ...

Elezioni Coni:candidata Bellutti 'non scontato orientamento voto Antonella Bellutti, candidata alla presidenza Coni, presenta il suo programma in vista delle elezioni del 13 maggio. "Lo sport è un bene primario della nostra società che deve avere un Ministero con ...

