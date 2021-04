Basket 3×3 | Preolimpico Graz 2021 | il calendario completo maschile e femminile Programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sarà una cinque giorni particolarmente lunga per tante selezioni nazionali, ma per sei di loro ci sarà una grande gioia: ildidefinirà sei partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo, tre ale altrettante al(in quest’ultimo torneo è rappresentata l’Italia). Il format è lo stesso per entrambi i tornei: ci sono quattro gironi da cinque squadre, per un totale di 20. Le prime due di ogni raggruppamento si qualificano per i quarti di finale, che procedono per via normale. Solo dalle “semifinali” il discorso cambia: non si tratta infatti di veri e propri penultimi atti, ma di partite di accesso alle Olimpiadi. Le due vincitrici non devono più giocare, le due perdenti devono invece giocarsi il pass tramite quella che, normalmente, sarebbe una finale per il terzo posto, ma trasformata in questo ...