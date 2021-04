Barbara d’Urso, la rivelazione della conduttrice: “Ho fatto un percorso psicologico lungo, soffrivo come un cane” (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso ha condiviso con il pubblico una rivelazione su una pagina difficile della sua vita privata. Le parole della conduttrice sono arrivate durante un confronto con la madre di Fabrizio Corona, ospite negli studi del format. Barbara d’Urso, la rivelazione sulle sue difficoltà La puntata di ieri di Domenica Live ha visto tra gli ospiti anche la madre di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera, in studio da Barbara d’Urso per parlare del figlio dopo la recente scarcerazione. Proprio durante il suo intervento in trasmissione, la conduttrice Barbara d’Urso ha deciso di parlarle a cuore ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live,ha condiviso con il pubblico unasu una pagina difficilesua vita privata. Le parolesono arrivate durante un confronto con la madre di Fabrizio Corona, ospite negli studi del format., lasulle sue difficoltà La puntata di ieri di Domenica Live ha visto tra gli ospiti anche la madre di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera, in studio daper parlare del figlio dopo la recente scarcerazione. Proprio durante il suo intervento in trasmissione, laha deciso di parlarle a cuore ...

