Assolombarda | avvio del 2021 in ripresa per il manifatturiero lombardo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Le indagini sulla fiducia delle imprese hanno evidenziato a febbraio e a marzo un’accelerazione del recupero delnel Nord Ovest e in Lombardia, più che nella media nazionale e a fronte di una progressione significativa dell’industria tedesca, ma anche crescenti rischi per il consistente rincaro delle materie prime a livello globale. È quanto è emerso dal Booklet Economia mensile diche segnala però che il clima dei servizi ripiega nuovamente sia nel territorioche nella media nazionale, mentre risale in Europa. L’impatto della pandemia sul mercato del lavoro è diffuso in Europa, ma mentre nelle regioni benchmark è stato rilevato un aumento dei disoccupati, in Lombardia (così come in Italia) il calo di occupazione non si è tradotto in maggiore disoccupazione ma in un incremento ...