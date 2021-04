Ascolti TV 25 aprile | Domenica Live di Barbara d' Urso con il 13 6% share

(Di lunedì 26 aprile 2021) Arrivano i dati auditel con glitv di25. A darsi battaglia in prima serata sono stati la fiction di Rai 1 e il game show di Bonolis e Laurenti. Entrambe le trasmissioni sono state caratterizzate da un netto calo di audience. Nel pomeriggio, invece, si è tenuta la consueta sfidale tra Mara Venier ed'con le rispettive trasmissioni. Approfondiamo!Tv in calo per La Compagnia del Cigno 2 e Avanti un altro pure di sera Continua a scendere l'interesse del pubblico verso la fiction di mamma Rai, basti pensare che la terza puntata de La Compagnia del Cigno è stata guardata da 3.390.000 di persone condel 14.7%.scorsa, la fiction con Alessio Boni aveva ottenuto un 15.28% ...

Advertising

FraLauricella : #Ascoltitv Vince la RAI con la ' Compagnia del Cigno'. #avantiunaltropuredisera perde quasi un punto, nonostante l… - MondoTV241 : Ascolti TV di Domenica 25 Aprile 2021: testa a testa tra La Compagnia del Cigno e Avanti un Altro #ascoltiTV - Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #25aprile ?? - il_Case : Ascolti TV | Domenica 25 aprile 2021. Vince La Compagnia del Cigno ma non va oltre il 14.7%, Bonolis cala al 14.2%.… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Domenica 25 aprile 2021. In calo sia La Compagnia del Cigno 2 (14,7%) che Avanti Un Altro (14,2%) -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Anniversario della Liberazione che coincideva con la domenica il 25 didel 2021, il giorno prima delle riaperture di tante attività ed esercizi commerciali prima ...serata in ordine diè ...Quali sono stati glidella giornata di Domenica 25? Ecco i dati del weekend, tutti i dettagli in questo articolo Nella serata di ieri, domenica 252021, su Rai1 in prima visione La Compagnia del ...Ascolti tv 25 aprile: vince La compagnia del cigno 2 su Rai1 con il 14.7% di share-Dati Auditel della prima serata di ieri domenica 25 aprile ...Ogier è ha ricevuto la stessa sanzione comminata a Ott Tanak a Monte-Carlo e rimarrà valida per i prossimi 6 mesi. Al 7 volte iridato sono state comminate anche 2 multe, una per l'incidente e una per ...