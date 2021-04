Anthony Hopkins, il suo Oscar 2021 è la prova che con l'Academy le sorprese sono sempre dietro l'angolo (Di lunedì 26 aprile 2021) Sarebbe stato bello spartirlo l'Oscar 2021 al miglior attore protagonista. Anthony Hopkins è un signore e l'avrebbe fatto volentieri. Il punto è che se, come diceva la matematica, l'Oscar fosse andato postumo a Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto, ci saremmo rimasti male per l'ex Hannibal, che in The Father ha dato una prova magistrale. Adesso, con la vittoria a sorpresa di quest'ultimo, resta un po' di amaro per il primo, che comunque meritava un tributo, per il lavoro fatto in Ma Rainey’s Black Bottom, sì, ma anche pensando alle altre incredibili biografie che aveva portato prima in scena in una sorta di riconoscimento anche a una carriera che purtroppo non andrà mai oltre. Dolce e amara al contempo è stata anche la premiazione ad Anthony ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Sarebbe stato bello spartirlo l'al miglior attore protagonista.è un signore e l'avrebbe fatto volentieri. Il punto è che se, come diceva la matematica, l'fosse andato postumo a Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto, ci saremmo rimasti male per l'ex Hannibal, che in The Father ha dato unamagistrale. Adesso, con la vittoria a sorpresa di quest'ultimo, resta un po' di amaro per il primo, che comunque meritava un tributo, per il lavoro fatto in Ma Rainey’s Black Bottom, sì, ma anche pensando alle altre incredibili biografie che aveva portato prima in scena in una sorta di riconoscimento anche a una carriera che purtroppo non andrà mai oltre. Dolce e amara al contempo è stata anche la premiazione ad...

