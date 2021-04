Alessandra Celentano da giovane: capelli scuri e ricci e tutti notano l’impressionante somiglianza (Di lunedì 26 aprile 2021) Alessandra Celentano è una delle insegnanti del talent Amici più conosciute, apprezzate ma anche criticate. I suoi commenti spietati sui ballerini e ballerine sono diventati ormai pane quotidiano per gli appassionati di ‘Amici di Maria De Filippi’, il talent di Canale 5 che anche quest’anno ha riscosso un grande successo in fatto di ascolti. Quest’anno anche la novità della casetta, dove gli allievi della scuola vivono in sicurezza per via della pandemia da covid-19. Tra le novità anche l’addio di importanti professori, Stash (tornato al serale nella veste di giudice insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto) e Timor Steffens. A prendere il loro posto rispettivamente Arisa e Lorella Cuccarini. (Continua dopo la foto) La Celentano ha mantenuto il suo posto e resta una delle professoresse più amate. Nota per il suo carattere ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)è una delle insegnanti del talent Amici più conosciute, apprezzate ma anche criticate. I suoi commenti spietati sui ballerini e ballerine sono diventati ormai pane quotidiano per gli appassionati di ‘Amici di Maria De Filippi’, il talent di Canale 5 che anche quest’anno ha riscosso un grande successo in fatto di ascolti. Quest’anno anche la novità della casetta, dove gli allievi della scuola vivono in sicurezza per via della pandemia da covid-19. Tra le novità anche l’addio di importanti professori, Stash (tornato al serale nella veste di giudice insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto) e Timor Steffens. A prendere il loro posto rispettivamente Arisa e Lorella Cuccarini. (Continua dopo la foto) Laha mantenuto il suo posto e resta una delle professoresse più amate. Nota per il suo carattere ...

Advertising

AmiciUfficiale : In vista della sesta puntata del Serale la maestra Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida tra Serena e Samu… - girlwithcazzo : RT @yleniaindenial: Alessandra Celentano e Anna Pettinelli si butterebbero nel fuoco per Serena e Aka7 ed io come loro. #Amici20 - doveseiamore : Alessandra Celentano. avrei risposto anche veronica peparini ma se non valorizza giulia come deve, anche no - samstan1996 : Non credo ci siano risposte più corrette di Alessandra Celentano - socialanxiety36 : RT @tiziaacasoo: Alessandra Celentano, professionista da anni stima Alessandro e Serena l'ex marito della PEPARINI: fa passare Serena e Ale… -