Aggredito in Sud Sudan missionario e vescovo italiano | non è in pericolo di vita

(Di lunedì 26 aprile 2021) I rischi per gli uomini e le donne di chiesa che operano all'estero sono sempre dietro all'angolo. Dopo l'uccisione dei giorni scorsi della suora in Perù, un nuovo agguato, questa volta fortunatamente ...

Lo afferma padre Christian Carlassare, il vescovo di Rumbek e missionario comboniano ferito oggi inSudan, in una dichiarazione riportata dal sito della a Nigrizia. Il vescovo, riferisce il sito ...Padre Christian Carlassare, missionario comboniano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, nello Stato dei Laghi delSudan, è statoe ferito nella notte da due uomini armati nella sua casa. Secondo quanto riferisce l'agenzia Nigrizia, poco dopo la mezzanotte due uomini armati con dei kalashnikoff hanno ...Il comboniano - il più giovane presule al mondo - ferito alle gambe da uomini armati. Le sue parole: «Pregate non tanto per me ma per la gente di Rumbek che soffre più di me» ...Padre Christian Carlassare, il più giovane vescovo italiano, è stato ferito da due uomini armati, che gli hanno sparato quattro proiettili alle gambe ...