A Mogadiscio, in Somalia, ci sono stati scontri molto violenti tra sostenitori e oppositori del presidente (Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica a Mogadiscio, la capitale della Somalia, ci sono stati scontri tra soldati sostenitori del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed e militari che si sono schierati con le opposizioni: gli scontri, tra i più violenti avvenuti da anni in città, sono Leggi su ilpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica a, la capitale della, citra soldatidelMohamed Abdullahi Mohamed e militari che sischierati con le opposizioni: gli, tra i piùavvenuti da anni in città,

Advertising

Barbara68545184 : RT @ilpost: A Mogadiscio, in Somalia, ci sono stati scontri molto violenti tra sostenitori e oppositori del presidente - gemin_steven98 : RT @ilpost: A Mogadiscio, in Somalia, ci sono stati scontri molto violenti tra sostenitori e oppositori del presidente - ilpost : A Mogadiscio, in Somalia, ci sono stati scontri molto violenti tra sostenitori e oppositori del presidente - CatelliRossella : Somalia: spari a Mogadiscio dopo corteo contro Farmajo - Africa - ANSA - cronacacampania : Somalia: spari a Mogadiscio dopo corteo contro Farmajo - Africa - ANSA -