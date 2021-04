Villareal Barcellona 1-2: doppietta Griezmann, agganciato il Real (Di domenica 25 aprile 2021) Il Barcellona non sbaglia nella gara contro il VillaReal e aggancia il Real Madrid che ha una gara in più. doppietta di Griezmann La Liga si conferma il campionato più combattuto di questa stagione: le tre big sono lì in vetta praticamente appaiate. L’Atletico Madrid a 72 punti, Real e Barcellona a 71 con i blancos con una gara in più. Il Barcellona è passato oggi in casa del VillaReal con una vittoria pensantissima: 1-2 fuori casa con la doppietta di Antoine Griezmann. FULL TIME! #VillarRealBarça pic.twitter.com/LIDsmGGN08 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Ilnon sbaglia nella gara contro ile aggancia ilMadrid che ha una gara in più.diLa Liga si conferma il campionato più combattuto di questa stagione: le tre big sono lì in vetta praticamente appaiate. L’Atletico Madrid a 72 punti,a 71 con i blancos con una gara in più. Ilè passato oggi in casa delcon una vittoria pensantissima: 1-2 fuori casa con ladi Antoine. FULL TIME! #VillarBarça pic.twitter.com/LIDsmGGN08 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

