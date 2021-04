Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 aprile 2021)DEL 25 APRILEORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA INVECE I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE PER URGENTI VERIFICHE TECNICHE, DALLE ORE 22:00 DEI GIORNI 26 E 27 APRILE, SULL’AUTOSTRADA A24, VERRA’ CHIUSA LA TRATTA TRA LO SVINCOLO DI VICOVARO/MANDELA E LO SVINCOLO DI CARSOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. SPOSTIAMOCI AD APRILIA DOVE PROSEGUONO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN ALCUNE VIA DEL CENTRO URBANO. ISTITUITI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO FINO AL 30 GIUGNODALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30, IN VIA ROSSETTI, ...