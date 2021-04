Valva | ladri svaligiano una casa mentre la proprietaria è alla veglia funebre della madre

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- Unae il dolore per il luttoperdita di un familiare devastati dall’avidità di uomini senza scrupoli che hanno svaligiato un’abitazionei proprietari si trovavanodi una loro congiunta. È accaduto qualche sera fa, in pieno centro cittadino a, nel piccolo comune dell’Alta Valle del Sele. Protagonisti, loro malgrado dell’accaduto, due coniugi, entrambi medici di medicina generale, proprietari di una villetta sita in via Santa Maria delle Grazie. Erano da poco passate le 21 di giovedì sera quando ignoti, probabilmente in gruppo, approfittando dell’assenza dei proprietariche si trovavano...