Vaccino Lombardia, stop alle prime dosi con AstraZeneca: solo Pfizer e Moderna anche tra i 60 e i 79 anni (Di domenica 25 aprile 2021) Cambio di rotta in Regione, le fiale AstraZeneca verranno utilizzate soltanto per i richiami dal 26 aprile. «Non abbiamo certezze sul calendario delle forniture» Leggi su corriere (Di domenica 25 aprile 2021) Cambio di rotta in Regione, le fialeverranno utilizzate soltanto per i richiami dal 26 aprile. «Non abbiamo certezze sul calendario delle forniture»

FontanaPres : Ieri in Lombardia abbiamo superato le 65.000 dosi somministrate in un solo giorno e oggi arrivano le prime dosi del… - Milano_Events : LOMBARDIA: stop alla prima dose con AstraZeneca, da domani solo Pfizier e Moderna - - Biber0n1 : @OttoemezzoTW @lucatelese @tpi @alinomilan @Radio24_news @AntoBoralevi @LiveNationIT @La7tv Ho sentito ricostruzion… - CarloMartootchy : .@RegLombardia si può sapere perchè chi non è residente in Lombardia, anche se vive a Milano da anni, ha il medico… - Kaosantifa : Adesso aspettiamo il vaccino a sole 99,90 euro! E per le prime cento telefonate in omaggio un frullatore #COVID19… -