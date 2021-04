Una genialità tutta napoletana | i paletti dei marciapiedi diventano tavolini da bar

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 25 aprile 2021) Da domani la Campania entra in gialla e, nonostante una graduale riapertura di molte attività commerciali, come bar e ristoranti, sono ancora molte le restrizioni da osservare per contenere il contagio da Coronavirus. Una di queste è l’impossibilità di consumare bevande e cibi all’interno dei bar. Spunta così un’invenzione. Come riporta Il Roma, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.