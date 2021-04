Spagna, Falck Renewables: completata l’acquisizione di Desafio Solar Slu (Di domenica 25 aprile 2021) Falck Renewables S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Desafio Solar Slu, titolare di un impianto Solare operativo in Spagna. La firma del contratto di acquisto (Share Purchase Agreement) con Caicos Directorship, S.L., società di proprietà di Fund IV, gestito da Everwood Capital SGEIC S.A., è stata annunciata in data 29 marzo 2021. L’operazione ha previsto il pagamento di un prezzo di circa 22 milioni di euro, più l’assunzione del debito residuo di progetto. L’impianto Solare (49,88 MW), situato nel comune di Escatrón, nella regione Aragona, è in esercizio da giugno 2020. Si stima che la produzione annuale di elettricità sia pari a circa 88,7 GWh. L’impianto è titolare di un Power Purchase Agreement (PPA) che copre ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 aprile 2021)S.p.A. ha perfezionatodel 100% del capitale sociale diSlu, titolare di un impiantoe operativo in. La firma del contratto di acquisto (Share Purchase Agreement) con Caicos Directorship, S.L., società di proprietà di Fund IV, gestito da Everwood Capital SGEIC S.A., è stata annunciata in data 29 marzo 2021. L’operazione ha previsto il pagamento di un prezzo di circa 22 milioni di euro, più l’assunzione del debito residuo di progetto. L’impiantoe (49,88 MW), situato nel comune di Escatrón, nella regione Aragona, è in esercizio da giugno 2020. Si stima che la produzione annuale di elettricità sia pari a circa 88,7 GWh. L’impianto è titolare di un Power Purchase Agreement (PPA) che copre ...

