Rita Pavone su Milva: "Dovevate elogiarla quando era ancora in vita" (Di domenica 25 aprile 2021) Milva, la famosa "Pantera di Goro", si è spenta ad 81 anni dopo una lunga malattia. La cantante si era ritirata dalle scene nel 2011. Sui social tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio per la sua dipartita, e moltissimi artisti le hanno dimostrato un caloroso affetto. Tra questi, anche Ornella Vanoni, che ha scritto: "La notizia mi ha colpita profondamente, l'ultima volta che l'ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album". Poi ha aggiunto: "Due giorni fa sembrava ancora che facesse una vita normale, se normale era la vita che faceva". Un messaggio che colpisce molto è però quello di Rita Pavone, che ha scritto: "Leggo tante belle parole su Milva. Ma perchè non gliele avete dette quando era ...

