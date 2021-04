Pure chi vota 5S condanna Grillo: uno su due non lo vuole più (Di domenica 25 aprile 2021) Il 43,1% degli intervistati ha dichiarato di essere favorevole alla rimozione di Grillo dal suo ruolo di garante del Movimento Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) Il 43,1% degli intervistati ha dichiarato di essere favorevole alla rimozione didal suo ruolo di garante del Movimento

Advertising

RobertoBurioni : Sempre rimanendo nel tema del 'passaporto', chi è vaccinato con i vaccini a mRNA diminuisce la sua capacità di tras… - madame_sin : Viene da dire che davvero le miserie dei padri (pure delle madri, ahinoi- e si badi bene che chi riveste i ruoli si… - BbeautifulLie : @Wlosport1 @ivan_ischia @marcopicchi @massimozampini Appunto, deve stare giù perché con lui si gioca in 10. Non ci… - tropicalminhyuk : @new__kidz pure peggio ma chi lo sa...dopo alli alli - BenedettoC8 : @greg_come @novelamata1 @concy81498476 A me proprio male non ha fatto. Ho shippato pure la coppia giusta, quindi. I… -