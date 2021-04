"Porta rispetto". Fabrizio Moro picchia duro contro Vittorio Brumotti, si scatena l'orrore: "Vergognati, fai cac***" (Di domenica 25 aprile 2021) Nel mirino ancora Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che spesso e volentieri viene picchiato e aggredito dagli spacciatori sui quali indaga e dei quali denuncia i loschi traffici, il tutto ovviamente nel tg satirico di Canale 5. L'ultimo episodio è avvenuto al Quatricciolo, quartiere periferico di Roma, dove Brumotti ha subito una violentissima aggressione da parte di un gruppo di pusher. E, a sorpresa, contro l'inviato di Striscia si schiera il cantante Fabrizio Moro, cresciuto in un altro quartiere periferico romano e tristemente famoso per lo spaccio di droga come San Basilio. Moro ha spiegato come a suo parere alcuni servizi finiscano col mettere in cattiva luce interi quartieri dove però molte persone non hanno nulla a che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Nel mirino ancora, l'inviato di Striscia la Notizia che spesso e volentieri vieneto e aggredito dagli spacciatori sui quali indaga e dei quali denuncia i loschi traffici, il tutto ovviamente nel tg satirico di Canale 5. L'ultimo episodio è avvenuto al Quatricciolo, quartiere periferico di Roma, doveha subito una violentissima aggressione da parte di un gruppo di pusher. E, a sorpresa,l'inviato di Striscia si schiera il cantante, cresciuto in un altro quartiere periferico romano e tristemente famoso per lo spaccio di droga come San Basilio.ha spiegato come a suo parere alcuni servizi finiscano col mettere in cattiva luce interi quartieri dove però molte persone non hanno nulla a che ...

