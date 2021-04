Pontecagnano | ferisce la coniuge e poi tenta di togliersi la vita | non è in pericolo di vita

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina inR.M. classe 62, già destinatario del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha ferito, (in modo non grave) con un coltello, la. Il soggetto veniva poi rintracciato dai carabinieri della sezione radiomobile in Ogliara, presso un parente. Il soggetto è stato fermato con i polsi lesionati poiché hato dila. Trasportato al Ruggi di Salerno non indi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.