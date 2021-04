Paratici: “Super Lega? Agnelli vuole il bene del calcio. Agito con limpidezza. Con la Fiorentina nessuna rivincita” (Di domenica 25 aprile 2021) Il dg della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con la Fiorentina. Parole anche sulla Super Lega: “Viviamo con grande serenità questa situazione. Siamo tranquilli, abbiamo Agito con la massima limpidezza e siamo serenissimi per tutto quello che sta succedendo. Vedo il presidente ogni giorno, è molto sereno: sta progettando il futuro e so anche personalmente quanto ci tenga al bene del calcio in generale e della Juventus. Le reazioni violente che sono nate dopo l’annuncio della SuperLega hanno distolto l’attenzione dalle cause e dal perché delle proposte che sono state fatte. Poi sono state raccontate cose non vere: nessuno ha pensato di abbandonare i campionati e la formula non era ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Il dg della Juventus Fabioha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con la. Parole anche sulla: “Viviamo con grande serenità questa situazione. Siamo tranquilli, abbiamocon la massimae siamo serenissimi per tutto quello che sta succedendo. Vedo il presidente ogni giorno, è molto sereno: sta progettando il futuro e so anche personalmente quanto ci tenga aldelin generale e della Juventus. Le reazioni violente che sono nate dopo l’annuncio dellahanno distolto l’attenzione dalle cause e dal perché delle proposte che sono state fatte. Poi sono state raccontate cose non vere: nessuno ha pensato di abbandonare i campionati e la formula non era ...

Advertising

junews24com : Paratici non ci sta: «Super League? Sono state dette cose non vere» - - JuveReTransfers : RT @calciomercatoit: #Juventus, plusvalenza super per il giovane #Frederiksen: asta con #Wolfsburg e #Augsburg ?? #CMITmercato https://t.… - apierini : @niente Agnelli in 10 anni ha vinto quasi tutto. La super lega era scelta giusta ma presentata male. La società per… - Moixus1970 : RT @calciomercatoit: #Juventus, plusvalenza super per il giovane #Frederiksen: asta con #Wolfsburg e #Augsburg ?? #CMITmercato https://t.… - calciomercatoit : #Juventus, plusvalenza super per il giovane #Frederiksen: asta con #Wolfsburg e #Augsburg ?? #CMITmercato -