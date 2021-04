“Non riesco”. Amici 20, il cantante costretto a interrompere l’esibizione. Maria De Filippi interviene (Di domenica 25 aprile 2021) Un’altra puntata del serale di Amici 20 è in archivio. E sono state davvero tanti i momenti emozionanti e le sorprese. Una su tutte l’eliminazione di Raffaele Renda, un altro elemento della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Così, dopo aver perso anche Martina Miliddi, il team si ritrova adesso con soltanto due allievi. Renda, che nel 2017 ha partecipato a Sanremo Young, è stato ‘fatto fuori’ da Deddy, uno che ci ha preso gusto nel vincere le sfide. Raffaele ha lasciato un ottimo ricordo di sé. Oltre che per il suo talento cristallino, anche per i suoi modi di fare. “Sto parlando un po’ di più con te – le parole di Maria De Filippi – perché sei tu l’eliminato. Volevo farti davvero i complimenti per tutto e per la tua grande educazione”. Ma c’è stato un altro episodio particolare, qualcosa che non si vede spesso. Anzi. L’evento ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Un’altra puntata del serale di20 è in archivio. E sono state davvero tanti i momenti emozionanti e le sorprese. Una su tutte l’eliminazione di Raffaele Renda, un altro elemento della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Così, dopo aver perso anche Martina Miliddi, il team si ritrova adesso con soltanto due allievi. Renda, che nel 2017 ha partecipato a Sanremo Young, è stato ‘fatto fuori’ da Deddy, uno che ci ha preso gusto nel vincere le sfide. Raffaele ha lasciato un ottimo ricordo di sé. Oltre che per il suo talento cristallino, anche per i suoi modi di fare. “Sto parlando un po’ di più con te – le parole diDe– perché sei tu l’eliminato. Volevo farti davvero i complimenti per tutto e per la tua grande educazione”. Ma c’è stato un altro episodio particolare, qualcosa che non si vede spesso. Anzi. L’evento ha ...

Advertising

Rinaldi_euro : Tutta la solidarietà e la vicinanza possibile perché al dolore per la perdita di un figlio non vi sono divisioni! i… - repubblica : ?? Scandalo cimiteri a Roma, Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio' - CarloCalenda : Ma ti dico la verità del body shaming a me frega poco. Ma ho dato uno sguardo ai commenti. Gestisce una comunità di… - niallsavedxme : @0T9L0V3R1 buongiorno Li, sto studiando ma non riesco a concentrarmi tu? - diamondayn : @acciokindness teso ma come fai a condividere il video non tuo senza link io ho provato ma non riesco ahaha -