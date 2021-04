“Non era mai successo” Amici 20 | si è saputo dopo la puntata di ieri sera Applausi per Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 aprile 2021) Sestasabato 24 aprile per ille di. Vi abbiamo già parlato di quello che è avvenuto nel talent show condotto daDe. Dall’eliminazione del bravo e simpatico Raffaele Renda, all’imprevisto che ha rischiato di condizionare l’esibizione di Tancredi. Come sempre il pubblico si è emozionato, ha tifato, si è entusiasmato ed ha provato amarezza per qualche verdetto. Insomma il solito immenso turbinio che accompagna da sempre il programma. Ancora una voltacolpisce nel segno e questo nonostante ci fossero state numerose e corpose anticipazioni che avevano fatto storcere il naso a chi non ama gli spoiler. A lasciare la gara è stato Raffaele, arrivato alla sfida finale con Samuele e Deddy. Molto toccante il momento in cuiha ...