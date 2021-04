Nadal conquista il 12° titolo a Barcellona, Tsitsipas si arrende dopo quasi 4 ore (Di domenica 25 aprile 2021) Rafa Nadal conquista il 12° titolo a Barcellona superando in finale Tsitsipas in tre set dopo quasi quattro ore di partita Avevano lasciato Montecarlo con l’umore assai diverso. Tsitsipas con il 1° Masters 1000 in bacheca e Nadal con tanti dubbi sulla propria condizione fisica. Al torneo di Barcellona hanno proseguito in questo modo, con il greco arrivato in finale senza perdere un set e lo spagnolo che è arrivato all’ultimo atto più per forza mentale che per superiorità di gioco. Nadal però a Barcellona ha vinto undici titoli su altrettante finali, ed ha trovato il modo di reagire, lottando alla pari con il suo più giovane avversario e alzando il 12° titolo. ... Leggi su zon (Di domenica 25 aprile 2021) Rafail 12°superando in finalein tre setquattro ore di partita Avevano lasciato Montecarlo con l’umore assai diverso.con il 1° Masters 1000 in bacheca econ tanti dubbi sulla propria condizione fisica. Al torneo dihanno proseguito in questo modo, con il greco arrivato in finale senza perdere un set e lo spagnolo che è arrivato all’ultimo atto più per forza mentale che per superiorità di gioco.però aha vinto undici titoli su altrettante finali, ed ha trovato il modo di reagire, lottando alla pari con il suo più giovane avversario e alzando il 12°. ...

Advertising

andreapezzoni87 : Rafa Nadal conquista Barcellona per la 12^ volta arrivando a 61 titoli sulla terra rossa! Domato Tsitsipas 64 67 75… - Oducchan : RT @LorenzoAndreol4: Il re è tornato! #Nadal batte #Tsitsipas 64 67 75 e conquista il titolo numero DODICI a #Barcellona, l'87esimo in carr… - Pasoprince7 : RT @LorenzoAndreol4: Il re è tornato! #Nadal batte #Tsitsipas 64 67 75 e conquista il titolo numero DODICI a #Barcellona, l'87esimo in carr… - Maria33759436 : RT @LorenzoAndreol4: Il re è tornato! #Nadal batte #Tsitsipas 64 67 75 e conquista il titolo numero DODICI a #Barcellona, l'87esimo in carr… - LorenzoAndreol4 : Il re è tornato! #Nadal batte #Tsitsipas 64 67 75 e conquista il titolo numero DODICI a #Barcellona, l'87esimo in c… -