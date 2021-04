Lunedì 26 aprile, le riaperture: tutto quello che c’è da sapere (Di domenica 25 aprile 2021) Da Lunedì 26 entra in vigore il nuovo dpcm: cambiano regole e divieti. La circolare del Viminale e le note del governo chiariscono i dubbi sulle nuove norme. Leggi su corriere (Di domenica 25 aprile 2021) Da26 entra in vigore il nuovo dpcm: cambiano regole e divieti. La circolare del Viminale e le note del governo chiariscono i dubbi sulle nuove norme.

I ricoverati - con sole due eccezioni relative al 12 e 19 aprile - diminuiscono da 17 gg. La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca la Lombardia in fascia gialla. Aggiornate le regole per il contenimento del #Covid19. Ecco le disposizioni in vigore da lunedì 26 aprile. Domani lunedì 26 aprile, dalle ore 17.30, si svolgerà il dibattito online 'Pensioni: 30 anni di riforme'. Lunedì 26 aprile la Puglia cambia colore

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì aprile Premier e razzismo, social chiusi per tre giorni: "Facebook e Twitter intervengano" Alle 14 di venerdì 30 aprile alle 14 ora locale, e fino a lunedì 3 maggio alle 22:59, i profili Twitter, Facebook, Instagram e TikTok di tutte le squadre, oracoli normalmente in continua attività, ...

Da domani riaprono i musei. La mappa degli eventi Da lunedì 26 aprile nelle 13 regioni italiane in zona gialla riaprono musei e aree archeologiche. Le riaperture sono in ordine sparso e si concentrano per ora nel Centro e Nord Italia, secondo una ...

