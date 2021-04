L’Atalanta giocherà ancora in Europa: quinta volta di fila. Riflessioni su Gasp, Hateboer e la «partita» in Lega Calcio (Di domenica 25 aprile 2021) Dicevamo negli anni scorsi: puntare al terzo posto è il miglior modo per arrivare quarti. Diciamo quest’anno: puntare al secondo posto è il miglior modo per arrivare quarti. Cambia tutto per le statistiche, per la storia, per i record. Cambia … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 aprile 2021) Dicevamo negli anni scorsi: puntare al terzo posto è il miglior modo per arrivare quarti. Diciamo quest’anno: puntare al secondo posto è il miglior modo per arrivare quarti. Cambia tutto per le statistiche, per la storia, per i record. Cambia …

Advertising

webecodibergamo : L’Atalanta giocherà ancora in Europa: quinta volta di fila. Riflessioni su Gasp, Hateboer e la «partita» in Lega Ca… - SimoneVazzana : Occhio al calendario. L’Atalanta giocherà la finale di coppa Italia 3 giorni prima la partita contro il Milan. Pro… - ContropiedeA : L'Atalanta sale al 2° posto distaccando il Milan che giocherà domani sera all'Olimpico contro la Lazio - GiusvaPulejo : Con la vittoria dell’Atalanta di stasera, l’Inter, anche se dovesse vincere a Crotone, non potrebbe festeggiare lo… - Giacapiana : La sconfitta della Roma da grosse speranza al Sassuolo per la Conference League. Buono per noi se giocherà partite… -