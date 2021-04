Il Regno saudita ha sviluppando servizi di sicurezza anti criminalità

Advertising

giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete “#ArabiaSaudita è il regno dei #DirittiUmani calpestati, dei dissidenti fatti a pezz… - alias16g : RT @francofontana43: Matteo Renzi, noto esponente della Royal Commission saudita, ha elogiato, su Arab News, il Regno saudita di cui è fede… - tinas48 : RT @francofontana43: Matteo Renzi, noto esponente della Royal Commission saudita, ha elogiato, su Arab News, il Regno saudita di cui è fede… - leone52641 : RT @francofontana43: Matteo Renzi, noto esponente della Royal Commission saudita, ha elogiato, su Arab News, il Regno saudita di cui è fede… - CCarloc : RT @francofontana43: Matteo Renzi, noto esponente della Royal Commission saudita, ha elogiato, su Arab News, il Regno saudita di cui è fede… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno saudita

iLMeteo.it

...non fornirà "garanzie sufficienti e affidabili" per porre fine a quelle che ha definito "operazioni di contrabbando sistematiche contro il". Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa"...... quando la pandemia aveva appena iniziato a devastare anche ilUnito e allora il governo ... Salman, accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalistadissidente Jamal Khashoggi,...Come indicato dalle autorità saudite, le restrizioni rimarranno in vigore fino a quando il Libano non fornirà "garanzie sufficienti e affidabili" per porre fine a quelle che ha definito "operazioni di ..."Il Regno saudita ha sviluppando servizi di sicurezza per la lotta alla criminalità", questo è stato dichiarato da un alto funzionario.