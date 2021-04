Il 25 Aprile secondo Matteo Salvini: “No al pregiudizio di chi vede solo rosso. Applichiamo la libertà: no coprifuoco, no restrizioni” (Video) (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo Salvini, quando il 25 Aprile era iniziato da pochi minuti ha pensato di fare una diretta Facebook per far conoscere ai suoi sostenitori una nuova iniziativa della Lega: una raccolta firme contro il coprifuoco. Un nuovo attacco alla linea del Governo in tema di contrasto alla pandemia. Il leader leghista riaccende la miccia della polemica parlando di libertà nell’anniversario della Liberazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021), quando il 25era iniziato da pochi minuti ha pensato di fare una diretta Facebook per far conoscere ai suoi sostenitori una nuova iniziativa della Lega: una raccolta firme contro il. Un nuovo attacco alla linea del Governo in tema di contrasto alla pandemia. Il leader leghista riaccende la miccia della polemica parlando dinell’anniversario della Liberazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

mante : Secondo una ricostruzione di Open il CTS sulle riaperture annunciate da Draghi ieri per il 26 aprile non sarebbe st… - Agenzia_Ansa : Il Covid è la seconda causa di morte nel periodo marzo-aprile 2020, con un numero di decessi di poco inferiore a qu… - LaStell79977099 : RT @GiovanniAgost20: La data secondo me da festeggiare in effetti non è quella del 25 aprile, ma del 28 aprile, quando Mussolini e i suoi g… - Orendyna : RT @GiovanniAgost20: La data secondo me da festeggiare in effetti non è quella del 25 aprile, ma del 28 aprile, quando Mussolini e i suoi g… - fattoquotidiano : Il 25 Aprile secondo Matteo Salvini: “No al pregiudizio di chi vede solo rosso. Applichiamo la libertà: no coprifuo… -