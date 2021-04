Hülkenberg | la tenacia e la voglia di emergere

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 aprile 2021) Nicoil pilota di riserva di Aston Martin e Mercedes vuole trovare spazio nella F1. Avrebbe potuto essere il pilota della Red Bull prima che il team ha mostrato interesse per Sergio Perez. Ma il pilota non demorde ed è sicuro che l’occasione giusta arriverà prima o poi. Il campionato di F1 è il più strano e imprevedibile dove può succedere di tutto e dove niente è impossibile quindi è lecito sperare di farne parte. Christian Horner: il Capo della Red Bull sostiene Perez: poteva arrivare alla Red Bull? Nicoè stato uno degli uomini-mercato più chiacchierati del 2020. Le prestazioni del tedesco da riserva della Racing Point hanno convinto molti appassionati al riguardo della sua candidatura a un sedile per il 2021. L’ex pilota di Renault e Force India è stato in effetti vicino a conquistare il ...