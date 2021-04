'Ho visto due tati': bimbo di 3 anni sveglia i genitori e sventa il furto in casa di notte (Di domenica 25 aprile 2021) A dare l'allarme è stato un bimbo di tre anni , che alle 4 di notte piangendo ha svegliato i genitori dicendo loro: ' Ho visto due tati '. C'è voluto poco a mamma e papà, notando cassetti e armadi ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021) A dare l'allarme è stato undi tre, che alle 4 dipiangendo hato idicendo loro: ' Hodue'. C'è voluto poco a mamma e papà, notando cassetti e armadi ...

Advertising

ildpaa : Seguo il calcio da quando fred perry vinceva Wimbledon e vi assicuro due cose: Mai visto una squadra più scarsa d… - ClaudioPavesi : Non avevo mai visto Hakimi tirare una punizione e in un attimo è diventato responsabile di una sonora e rara bestem… - casino90210 : RT @dila21208923: Ci sono due coglioni amici di Deddy che insultano Sere nelle storie davanti a 200k e passa di follower che ci credono pur… - pvnkisdead : comunque s&b è uscito da tre giorni e ho visto il primo episodio già quattro volte, due da sola e due con altre per… - _heronvdale : comunque ho visto una con il vestito in lurex alle due di pomeriggio. okay che le discoteche sono chiuse e che anch… -