Giro 2021, Gorizia e il Collio pronti a mostrare il loro volto migliore: "Un potenziale enorme" (Di domenica 25 aprile 2021) Ciclismo. Bello, affascinante, perché il circuito finale della Grado-Gorizia, 15ª tappa del prossimo Giro d'Italia, è da Campionato del mondo. E di quelli che si ricordano per decenni. Ma fra esattamente un mese sulle vallonate strade transfrontaliere del Collio, o Brda fate voi, andrà in scena anche un piccolo pezzo di storia. L'obiettivo è davvero quello di mostrare il volto migliore delle due realtà. Gorizia e Nova Gorica, città Europea della cultura 2025 collaborano fortemente, hanno un'opportunità unica da sfruttare. Specie durante una pandemia. Lo chiarisce bene Tina Novac Samec, responsabile del turismo della Brda, il Collio sloveno, protagonista insieme a Gorizia del finale di tappa. «Questa è un'unica regione separata dopo la ...

