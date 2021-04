Fiorentina, Barone si riscopre alleato di Agnelli: cos’è successo (Di domenica 25 aprile 2021) Joe Barone cambia pelle e si riscopre alleato di Andrea Agnelli: cosa è successo tra il dirigente della Fiorentina e il presidente Juve La politica sportiva è in fermento soprattutto dopo la vicenda Super League e la questione relativa ai diritti tv, con alleanze e tradimenti che non sono passati inosservati. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Joe Barone stia cambiando pelle: prima le liti e gli screzi con Andrea Agnelli in Lega poi la metamorfosi del braccio destro di Commisso che sembra diventato l’alleato numero uno del presidente della Juventus per questioni relative alla politica sportiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Joecambia pelle e sidi Andrea: cosa ètra il dirigente dellae il presidente Juve La politica sportiva è in fermento soprattutto dopo la vicenda Super League e la questione relativa ai diritti tv, con alleanze e tradimenti che non sono passati inosservati. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Joestia cambiando pelle: prima le liti e gli screzi con Andreain Lega poi la metamorfosi del braccio destro di Commisso che sembra diventato l’numero uno del presidente della Juventus per questioni relative alla politica sportiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

