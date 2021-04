Elisabetta Gregoraci, la rivelazione a Domenica In: «Dopo Briatore voglio un grande amore» (Di domenica 25 aprile 2021) . Ospite di Mara Venier ha rivelato in tv: «Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio Briatore, ero molto giovane. L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze. Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno. Nuovi amori all’orizzonte? Sono esigente, voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà”. Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 aprile 2021) . Ospite di Mara Venier ha rivelato in tv: «Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio, ero molto giovane. L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze. Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno. Nuovi amori all’orizzonte? Sono esigente,sentire le farfalle nello stomaco,sentire il vero. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà”.

