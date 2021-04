Covid: Zaia, 'focolai nelle scuole ma bisognava aprire, ragazzi state attenti' (Di domenica 25 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Zaia, 'Veneto regione che vaccina di più, over 60 sicuri prima dell’estate'... - TV7Benevento : Covid: Zaia, 'resta immensa incognita, varianti pericolo delle prossime settimane'... - TV7Benevento : Covid: Zaia, 'focolai nelle scuole ma bisognava aprire, ragazzi state attenti'... - bolivar_grisman : RT @cescon_maurizio: #Salvini lancia il sito #NoCoprifuoco: una legittima azione politica del principale partito di opposizione. Ah no la #… - gjscco : RT @cescon_maurizio: #Salvini lancia il sito #NoCoprifuoco: una legittima azione politica del principale partito di opposizione. Ah no la #… -