Covid, India record con 17 milioni di casi: corpi bruciati in strada. Speranza: «Ingresso vietato in Italia a chi è stato lì negli ultimi 14 giorni» (Di domenica 25 aprile 2021) L'India rimane il Paese con record di contagi da Covid-19. I quasi 17 milioni di casi continuano a far raggiungere al gigante asiatico cifre mai toccate dallo scorso anno: il conteggio oggi... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 aprile 2021) L'rimane il Paese condi contagi da-19. I quasi 17dicontinuano a far raggiungere al gigante asiatico cifre mai toccate dallo scorso anno: il conteggio oggi...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - TgLa7 : #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a residenti - repubblica : ?? India travolta dal Covid, Speranza: 'Vietato l'ingresso in Italia per chi c'e' stato negli ultimi 14 giorni'. Usa… - arual812 : RT @TgLa7: #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a res… - AboRaad___ : RT @haaretzcom: How Modi led India into a COVID catastrophe -