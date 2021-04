Covid in Sicilia, 1061 i nuovi positivi e 6 morti (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1.061 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 21.800 tamponi processati, con una incidenza del 4,9%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 21 ore sono state 6 e portano il totale a 5.292. Il numero degli attuali positivi è di 25.510, con incremento di 299 casi il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1.061 ialinsu 21.800 tamponi processati, con una incidenza del 4,9%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 21 ore sono state 6 e portano il totale a 5.292. Il numero degli attualiè di 25.510, con incremento di 299 casi il Mattino di- Notizie dalla

