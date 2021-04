Chef donne italiane: bravissime ma sottovalutate (ma non per noi). Ecco chi sono! (Di domenica 25 aprile 2021) Italia, popolo di grandi donne in cucina. Le nostre nonne ai fornelli, prima di tutto, ma anche le nostre chef stellate: è nel nostro Paese che se ne trovano più che in ogni altro al mondo, circa un quarto del totale globale delle donne premiate dalla Guida Michelin. Se così non vi sembra, è probabilmente perché, nonostante i numeri da primato, il lato femminile dell’alta cucina italiana non è ancora riconosciuto come dovrebbe. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Italia, popolo di grandi donne in cucina. Le nostre nonne ai fornelli, prima di tutto, ma anche le nostre chef stellate: è nel nostro Paese che se ne trovano più che in ogni altro al mondo, circa un quarto del totale globale delle donne premiate dalla Guida Michelin. Se così non vi sembra, è probabilmente perché, nonostante i numeri da primato, il lato femminile dell’alta cucina italiana non è ancora riconosciuto come dovrebbe.

Advertising

_dina_mutan_ : @StregAngelo @rubio_chef Poi è ovvio che ci dicono che siamo preda degli ormoni noi donne.leccaculo, tanto non te lo dà - giogipreziosi : chef kiss they killed everything about this anime é tutto perfetto dalla trama a come é stato costruito il tutto a… - daisyyjjohnson : They way avrebbero potuto farle stare insieme e sarebbero state interpretate da due donne bi chef's kiss - Andrea66264377 : @I_fatti2 @rubio_chef @valezuppina Difendono 'loro e la loro terra'vorrei vedere tuo figlio continuamente Umiliato… - kittiemakki : @hikyazai BUONGIORNO comunque sì le donne di quel gioco? chef kiss lw voglio -