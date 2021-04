Amici | Raffaele eliminato

Leggi su solodonna

(Di domenica 25 aprile 2021) Al ballottaggio nella puntata di ieri sera del serale disono finiti, Samuele e Deddy: due cantanti e un ballerino, uno per ciascuno dei tre team in gara, che si sono dovuti sfidare per decidere chi di loro sarebbe stato l’. Il verdetto è arrivato in casetta: a lasciare il talent è stato. Dopo la terza manche che ha visto sconfitta la squadra di Rudy Articolo completo: dal blog SoloDonna