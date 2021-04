Allo stadio di Wembley sono tornati i tifosi, anche se meno del 10% della capienza (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Il Manchester City ha vinto la sua ottava League Cup inglese, la quarta consecutiva, battendo il Tottenham 1-0 davanti a 8.000 spettatori Allo stadio di Wembley a Londra. E' la prima volta in 13 mesi che una partita di calcio in Inghilterra si giocava dinanzi ai tifosi all'interno di uno stadio, uno degli eventi di prova voluti dal governo, che sta allentando le restrizioni dopo esser riuscito a mettere sotto controllo la pandemia da Covid-19. E' stato il difensore francese Aymeric Laporte a segnare l'unico gol della partita, con un colpo di testa, a otto minuti dalla fine. Del resto la squadra di Pep Guardiola, dopo il crollo di forma nelle ultime settimane, ha travolto il Tottenham dal fischio d'inizio e avrebbe meritato di vincere con un risultato ... Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Il Mster City ha vinto la sua ottava League Cup inglese, la quarta consecutiva, battendo il Tottenham 1-0 davanti a 8.000 spettatoridia Londra. E' la prima volta in 13 mesi che una partita di calcio in Inghilterra si giocava dinanzi aiall'interno di uno, uno degli eventi di prova voluti dal governo, che sta allentando le restrizioni dopo esser riuscito a mettere sotto controllo la pandemia da Covid-19. E' stato il difensore francese Aymeric Laporte a segnare l'unico golpartita, con un colpo di testa, a otto minuti dalla fine. Del resto la squadra di Pep Guardiola, dopo il crollo di forma nelle ultime settimane, ha travolto il Tottenham dal fischio d'inizio e avrebbe meritato di vincere con un risultato ...

Advertising

CB_Ignoranza : In Inghilterra sono finalmente tornati i tifosi allo stadio in occasione della finale di Coppa di Lega tra Tottenha… - fraletizia : Ok, ora che siamo tornati al calcio dei tifosi immagino che si torni a giocare tutti alle 15, con prezzi popolari a… - Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - Specialcla : @pablo130872 @Thor_sixtysix @itti_stef @brigittebordot @East_10 Anche allo stadio Gratis! Entrata forze dell’ordine… - Giagios2 : RT @Denver_820: #manchestercitytottenham Che bello rivedere le persone allo stadio. Qui in Italia invece i Virostar Galli, Crisantemo e LoP… -

Ultime Notizie dalla rete : Allo stadio DIRETTA/ Fano Triestina (risultato 1 - 0) streaming video tv: cresce il nervosismo L'unica vittoria della Triestina è arrivata allo Stadio Nereo Rocco il 28 ottobre del 2019, una gara terminata col risultato finale di 1 - 0 grazie a una rete di Costantino su calcio di rigore al ...

Diretta/ Perugia Matelica (risultato finale 2 - 0): doppietta di Minesso! DIRETTA PERUGIA MATELICA (RISULTATO 2 - 0): TRIPLICE FISCHIO Allo Stadio Renato Curi il Perugia batte il Matelica per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene la partita riuscendo a passare in vantaggio al 27 grazie alla rete messa a segno da ...

Allo stadio di Wembley sono tornati i tifosi, anche se meno del 10% della capienza AGI - Agenzia Italia Samb, punto playoff: tanto orgoglio contro la Feralpisalò SERIE C - Al Riviera match senza reti di Giuseppe Marzetti La Samb riesce ancora a mettere da parte il caos societario e sfodera un’altra prestazione di vero orgoglio, pareggiando 0-0 allo stadio Rivi ...

Allo stadio di Wembley sono tornati i tifosi, anche se meno del 10% della capienza Il Manchester City vince la League Cup per l'ottava volta. Gli stadi riaprono al pubblico in Gran Bretagna, dopo l'allentamento delle restrizioni anti covid voluto dal governo ...

L'unica vittoria della Triestina è arrivataNereo Rocco il 28 ottobre del 2019, una gara terminata col risultato finale di 1 - 0 grazie a una rete di Costantino su calcio di rigore al ...DIRETTA PERUGIA MATELICA (RISULTATO 2 - 0): TRIPLICE FISCHIORenato Curi il Perugia batte il Matelica per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene la partita riuscendo a passare in vantaggio al 27 grazie alla rete messa a segno da ...SERIE C - Al Riviera match senza reti di Giuseppe Marzetti La Samb riesce ancora a mettere da parte il caos societario e sfodera un’altra prestazione di vero orgoglio, pareggiando 0-0 allo stadio Rivi ...Il Manchester City vince la League Cup per l'ottava volta. Gli stadi riaprono al pubblico in Gran Bretagna, dopo l'allentamento delle restrizioni anti covid voluto dal governo ...