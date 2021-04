25 aprile | Mattarella e Draghi all’Altare della Patria

(Di domenica 25 aprile 2021) Al via le celebrazioni per il76esimo anniversarioLiberazione. Oggi 25il presidenteRepubblica, Sergio, ha reso omaggiocon la deposizione di una corona d’alloro. Ad accompagnarlo i presidenti del Senato eCamera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; del Consiglio, MarioCorte costituzionale Giancarlo Coraggio; il ministroDifesa, Lorenzo Guerini, il capo di stato maggioredifesa, Enzo Vecciarelli. Lo scorso anno, a causa del lockdown, la cerimonia non si svolse e il capo dello Stato si recò da solo, per ricordare comunque ...

Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni del 76esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Non ci sono i cortei per via delle restrizioni anti - Covid, ma ...Frecce disegnano tricolore. Il presidente della Repubblica Sergioha reso omaggio all'Altare della Patria, nella cerimonia per il 25. Presenti anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...e Mattarella ha voluto commemorare quell’episodio deponendo una corona di alloro davanti al monumento, che ricorda il rastrellamento e la deportazione di molti abitanti del quartiere. 25 aprile ...Roma, 25 apr. (Adnkronos) – Fuori programma inedito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 76/mo anniversario della Liberazione. Dopo l’omaggio all’Altare della Patria, i ...