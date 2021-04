Verissimo | ospiti e anticipazioni 24 aprile | grandi sorprese | ecco i protagonisti di oggi

Advertising

ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Arisa, Lorella Cuccarini, Martina Miliddi e gli altri ospiti di Verissimo di sabato 24 aprile'… - infoitcultura : Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio Martina Miliddi con Lorella Cuccarini e Arisa - infoitcultura : VERISSIMO, anticipazioni e ospiti di sabato 24 aprile 2021 - GGspecial : RT @MusicTvOfficial: Sabato 24 aprile su Canale 5, alle ore 15.30, appuntamento con #Verissimo. Ospiti Marcella Bella e @Rettore_, Monica G… - antonello_fresu : RT @MusicTvOfficial: Sabato 24 aprile su Canale 5, alle ore 15.30, appuntamento con #Verissimo. Ospiti Marcella Bella e @Rettore_, Monica G… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo ospiti

Mediaset Play

Martina Miliddi, Lorella Cuccarini e Arisa:La ballerina di latino Martina Miliddi , racconterà a Silvia Toffanin come ha vissuto l'esperienza ad Amici tra crescita personale e ...Glidi Silvia Toffanin aAlle ore 15.30con Silvia Toffanin ospiterà per la prima volta insieme Marcella Bella e Donatella Rettore , nemiche per anni poi diventate amiche. ...Verissimo andrà in onda oggi, sabato 24 aprile, con una nuova puntata ricca di sorprese e di ospiti. Ecco chi saranno i protagonisti oggi ...“Mercantia è la terra di un sogno, è una notte di luna piena, festa del teatro e della vita, luogo d’incontro e di passioni, è l’uomo che non si arrende e continua il suo canto”. (Alessandro Gigli) ...