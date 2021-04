“Veri Finlandesi”, consenso al 21% per il partito anti Ue (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Come ogni mese, il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat ha incaricato l’istituto Kantar TNS di condurre un sondaggio – svolto tra il 15 marzo e il 9 aprile su un campione di oltre 2mila persone – per cercare di capire qual è la popolarità dei diversi partiti. Come già nel recente passato, anche questa volta è emerso che il più apprezzato è il partito dei Veri Finlandesi, il quale sembra essere riuscito addirittura ad ampliare la forbice di gradimento rispetto ai Socialdemocratici.Consensi sempre in crescita per i Veri FinlandesiIl partito, guidato dall’europarlamentare Jussi Halla-aho, ha visto la sua popolarità aumentare dello 0,1% per raggiungere il 21,6%. I Socialdemocratici, pur rimanendo il secondo schieramento (e il primo per seggi al parlamento di Helsinki), ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Come ogni mese, il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat ha incaricato l’istituto Kantar TNS di condurre un sondaggio – svolto tra il 15 marzo e il 9 aprile su un campione di oltre 2mila persone – per cercare di capire qual è la popolarità dei diversi partiti. Come già nel recente passato, anche questa volta è emerso che il più apprezzato è ildei, il quale sembra essere riuscito addirittura ad ampliare la forbice di gradimento rispetto ai Socialdemocratici.Consensi sempre in crescita per iIl, guidato dall’europarlamentare Jussi Halla-aho, ha visto la sua popolarità aumentare dello 0,1% per raggiungere il 21,6%. I Socialdemocratici, pur rimanendo il secondo schieramento (e il primo per seggi al parlamento di Helsinki), ...

