Top Dieci | reazione a sorpresa di Loretta Goggi | il conduttore | “Non esageriamo”

Advertising

RaiUno : ?? A Top Dieci sta per arrivare lei, la mitica @Rita_Pavone_! La diretta streaming è qui: - RaiUno : A #TopDieci abbiamo giocato con i nostri ospiti scoprendo le classifiche dei gusti degli italiani! La puntata è già… - Ary1797 : RT @RaiUno: A #TopDieci abbiamo giocato con i nostri ospiti scoprendo le classifiche dei gusti degli italiani! La puntata è già disponibile… - Italia_Notizie : Top Dieci, Loretta Goggi si accascia sul banco: “Quando si fa la pipì..”. Interviene Carlo Conti: “Non entriamo tro… - FQMagazineit : Top Dieci, Loretta Goggi si accascia sul banco: “Quando si fa la pipì..”. Interviene Carlo Conti: “Non entriamo tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Top Dieci

Su Rai1 l'esordio del divertente gamescon Carlo Conti - dalle 21:37 alle 23:52 - ha conquistato una media di 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share. Su Rete4 Quarto Grado 1.566.000 (8,...1 - NEANCHE CARLO CONTI SALVA LA PRIMA SERATA DI RAI1 Da www.vigilanzatv.it carlo conti1 Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 23 aprile 2021 vedono, in prima serata, lo scontro fra l'esordio della seconda edizione dicon Carlo Conti su ...Caccia all'ennesimo record per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero vuole provare ad entrare nella top 10 dei bomber di sempre."NON ENTRIAMO TROPPO NEI DETTAGLI" Loretta Goggi si accascia sul banco: "Quando si fa la pipì..". Interviene Carlo Conti in imbarazzo ...