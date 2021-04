Superlega, undici club di A a Dal Pino: “Sanzioni a Juventus, Inter e Milan” (Di sabato 24 aprile 2021) Superlega, undici club di A chiedono le Sanzioni per Juventus, Inter e Milan. Lettera inviata a Dal Pino. MilanO – undici club di Serie A chiedono Sanzioni per Juventus, Inter e Milan per la vicenda Superlega. Come riportato da La Repubblica, le squadre del massimo campionato hanno inviato una missiva al presidente Paolo Dal Pino chiedendo di prendere dei provvedimenti nei confronti delle tre società “per analizzare i gravi atti posti in essere dai loro amministratori e le relative conseguenze“. Un braccio di ferro destinato a durare nelle prossime settimane e che potrebbe portare ad un nuovo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021)di A chiedono leper. Lettera inviata a DalO –di Serie A chiedonoperper la vicenda. Come riportato da La Repubblica, le squadre del massimo campionato hanno inviato una missiva al presidente Paolo Dalchiedendo di prendere dei provvedimenti nei confronti delle tre società “per analizzare i gravi atti posti in essere dai loro amministratori e le relative conseguenze“. Un braccio di ferro destinato a durare nelle prossime settimane e che potrebbe portare ad un nuovo ...

Advertising

DiMarzio : #Superlega | La lettera di undici club di #SerieA al presidente Dal Pino - repubblica : Superlega, la lettera di undici club di Serie A: 'Sanzioni per Juve, Inter e Milan' - Gazzetta_it : Undici club di A scrivono a #DalPino: “Sanzioni a Juve, Inter e Milan per la #Superlega” - Vik241076 : RT @mirkonicolino: (Repubblica) Undici club hanno scritto al presidente della #LegaSerieA Dal Pino per chiedere sanzioni nei confronti di #… - notizie_milan : Superlega, undici club di A a Dal Pino: “Sanzioni a Juventus, Inter e Milan” -