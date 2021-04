Suisio | perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada | vettura in fiamme

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 aprile 2021) I Vigili del fuoco volontari di Madone sono intervenuti alle 20.50 per un incidentele a. Un 23enne alla guida di un’auto ha perso ildel mezzo dopo aver percorso la rotatoria in via Santi Nazario e Celso ed è finito. L’auto è andata a sbattere contro il guardrail e ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento lee messo in sicurezza il veicolo. Sul posto anche i Carabinieri e l’ambulanza di Capriate. Per il giovane solamente ferite lievi.