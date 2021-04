Sassuolo-Sampdoria, Carnevali: “De Zerbi? C’è un legame solido. Shakhtar, le richieste non ci meravigliano” (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.L'AD del club neroverde, ha parlato ai microfoni del format di DAZN, nel corso del pre-gara contro la Sampdoria, match in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45, nell'anticipo valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.VIDEO Sassuolo-Sampdoria, De Zerbi: “Vincere a San Siro contro il Milan? Vuol dire una cosa sola”"Oggi scenderemo in campo anche per il vicepresidente Sassi (scomparso nelle scorse ore), è sempre stato accanto alla nostra squadra. È un momento molto triste per la sua scomparsa, in campo faremo del nostro meglio anche per lui. De Zerbi allo Shakhtar? È legato a noi, come noi a lui. Non ci meravigliano ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del, Giovanni.L'AD del club neroverde, ha parlato ai microfoni del format di DAZN, nel corso del pre-gara contro la, match in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45, nell'anticipo valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.VIDEO, De: “Vincere a San Siro contro il Milan? Vuol dire una cosa sola”"Oggi scenderemo in campo anche per il vicepresidente Sassi (scomparso nelle scorse ore), è sempre stato accanto alla nostra squadra. È un momento molto triste per la sua scomparsa, in campo faremo del nostro meglio anche per lui. Deallo? È legato a noi, come noi a lui. Non ci...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - farted94 : Il discorso è molto semplice Chi sta guardando Sassuolo-Sampdoria (messa il sabato sera, nonché apice del CALCIO… - Mediagol : #Sassuolo-#Sampdoria, Carnevali: 'De Zerbi? C'è un legame solido. Shakhtar, le richieste non ci meravigliano'… - summad981 : Genoa-Spezia Parma-Crotone Sassuolo-Sampdoria Si potrebbe definire “il sabato della gente” - AndryDipi92 : '#Superlega, undici club di Serie A contro #Juventus, #Inter e #Milan. Lettera a #DalPino per chidere sanzioni di R… -