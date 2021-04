Sampdoria, Ranieri: 'L'episodio di Ferrari? Non è rigore' (Di sabato 24 aprile 2021) REGGIO EMILIA - "Sono molto soddisfatto della prima frazione: siamo riusciti a imbrigliare il Sassuolo : saremmo dovuti essere solo più abili e precisi in ripartenza" . Lo ha dichiarato a Dazn il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 aprile 2021) REGGIO EMILIA - "Sono molto soddisfatto della prima frazione: siamo riusciti a imbrigliare il Sassuolo : saremmo dovuti essere solo più abili e precisi in ripartenza" . Lo ha dichiarato a Dazn il ...

