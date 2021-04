Sampdoria, Osti nel pre gara: «Futuro Ranieri? Vi dico tutto» (Di sabato 24 aprile 2021) Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni.C «Mi auguro che Ranieri rappresenti il Futuro della Sampdoria. Ha sempre parlato con Ferrero, dopo Crotone anche in ottica futura» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Carlo, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo Carlo, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni.C «Mi auguro cherappresenti ildella. Ha sempre parlato con Ferrero, dopo Crotone anche in ottica futura» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

lubacicce : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Osti: cominciato dialogo con #Ranieri per #rinnovo. I #dettagli - clubdoria46 : #Sampdoria, #Osti: cominciato dialogo con #Ranieri per #rinnovo. I #dettagli - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ranieri e l'ennesima test prima del rinnovo. Le parole #Osti #Pecini #Ferrero - infoitsport : Sampdoria, fissato l'incontro con Osti e Pecini: rinnovo in discussione - infoitsport : Sampdoria, Ferrero a cena con Ranieri e Osti. Le ultime sui rinnovi -