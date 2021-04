Ravenna | Benjamin Mokulu squalificato un anno per doping

(Di sabato 24 aprile 2021) A seguito di accettazione della sanzione proposta dalla Procura Nazionale Antida parte dell’atletaTembe (tesserato FIGC), la. PNA afferma la responsabilità del predetto per la violazione dell’art. 2.1 CSA (ex art. 2.1 Codice WADA 2021) e gli applica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11.2.2 e 11.6.2 CSA, la squalifica per un. Fissa la decorrenza della squalifica al 18.2.2021 (data del prelievo anti) e la scadenza della stessa al 17.02.2022. Foto: Twitter Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

dopo il gol di Mirko Miceli, grazie alle reti di Manuel Nocciolini e Benjamin Mokulu Tembe. La ... anche qui c'era stata una rimonta perché le marcature le aveva aperte Carmine De Sena per il Ravenna, ...